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НовостиОбщество23 декабря 2022 14:30

Эксперты предупредили новосибирцев об опасности покупки меховой шубы на ярмарках

Норковая шуба, приобретённая там, может оказаться контрафактной
Надежда КАСЬЯНОВА
Норковая шуба, приобретённая на ярмарке, может оказаться контрафактной.

Норковая шуба, приобретённая на ярмарке, может оказаться контрафактной.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эксперты предупредили новосибирцев об опасности покупки меховых шуб на ярмарках. Обычно о месте проведения таких ярмарок можно узнать только через объявления, расклеенные по подъездам. С места на место они переезжают очень быстро и длятся всего пару дней.

— Речь идет о якобы натуральных норковых шубах. Но очень часто на таких ярмарках продается контрафактная продукция, на этикетках отсутствуют данные о составе товара на русском языке, нет данных о производителе и поставщике, — передает «Навигатор» сообщение отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Советского района.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять идентификационный код мехового изделия — КИЗ, нанесённый на тканый или бумажный знак с меткой RFID. Начиная с августа 2016 года им маркируют все изделия из меха норки, нутрии, песца, лисы, кролика, зайца, енота, овчины и другие.

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