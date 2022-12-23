Эксперты предупредили новосибирцев об опасности покупки меховой шубы на ярмарках

Норковая шуба, приобретённая на ярмарке, может оказаться контрафактной. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Эксперты предупредили новосибирцев об опасности покупки меховых шуб на ярмарках. Обычно о месте проведения таких ярмарок можно узнать только через объявления, расклеенные по подъездам. С места на место они переезжают очень быстро и длятся всего пару дней.

— Речь идет о якобы натуральных норковых шубах. Но очень часто на таких ярмарках продается контрафактная продукция, на этикетках отсутствуют данные о составе товара на русском языке, нет данных о производителе и поставщике, — передает «Навигатор» сообщение отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Советского района.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять идентификационный код мехового изделия — КИЗ, нанесённый на тканый или бумажный знак с меткой RFID. Начиная с августа 2016 года им маркируют все изделия из меха норки, нутрии, песца, лисы, кролика, зайца, енота, овчины и другие.

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