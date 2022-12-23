В Новосибирске на Советском шоссе в ДТП попали пять машин

В Новосибирске на Советском шоссе в ДТП попали пять автомобилей. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на Советском шоссе в ДТП попали пять автомобилей. Днем в пятницу, 23 декабря, там случилось сразу две аварии.
— В одном месте столкнулись бежевый седан Kia Rio и белый седан Renault Logan, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Неподалёку случилась ещё одна авария, в которой участвовали серебристый кроссовер Suzuki Grand Vitara, чёрный внедорожник Lada Niva и белый седан Hyundai Solaris службы такси.
На месте аварий работал экипаж ДПС.
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