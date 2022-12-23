В Новосибирске немуниципальный автобусный парк изношен на 84%

В Новосибирске изношенность немуниципального автобусного парка составила 84%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске изношенность немуниципального автобусного парка составляет 84%. Муниципальный же износился всего на 23,3%. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в мэрии.

— У немуниципальных перевозчиков находится в эксплуатации 472 единиц техники со 100% износом. Для их замены необходимо около 6,4 миллиарда руб. В среднем же уровень износа автобусного парка в Новосибирске составляет 65,5%, — сообщили в муниципалитете.

В мэрии отметили, что за 2022 год муниципальный автобусный парк пополнился 77 новенькими автобусами. Немуниципальные перевозчики приобрели 27 единиц автобусов, причем ранее те уже были в эксплуатации в других российских городах и в среднем их возраст составляет 5-7 лет.

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