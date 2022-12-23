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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 9:36

В Бердске рабочий упал в кипяток во время ремонта на теплотрассе

Мужчина получил ожоги третьей степени
Надежда КАСЬЯНОВА
Сейчас мужчина находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Сейчас мужчина находится в реанимации на аппарате ИВЛ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Бердске сотрудник коммунальной службы упал в траншею с кипятком во время ликвидации аварии на теплотрассе. ЧП произошло ночью 22 декабря.

— 22 декабря в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении мужчины, который, предположительно, получил травму в ходе проведения ремонтных работ. Собранные полицейскими материалы будут направлены в Следственный комитет, — сообщили в МВД по Новосибирской области.

По сообщению сайта Бердск-Онлайн, 42-летний рабочий поскользнулся и упал в кипяток, когда спускался в траншею. Из ямы он выбрался сам. Его госпитализировали с ожогами третьей степени на 25% тела. Сейчас мужчина находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

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