На Всероссийском съезде Дедов Морозов Анатолий Локоть заявил, что он не мэр Новосибирска. Фото: телеграм-канал// Анатолий Локоть.

В Новосибирске на Всероссийском съезде Дедов Морозов Анатолий Локоть сделал необычное заявление. Градоначальник выступил перед толпой, собравшейся на праздник, заявив, что он – не мэр города.

– На самом деле, здесь ошибка. Я не мэр. Я – самый главный Дед Мороз в Новосибирске, – поделился глава города.

Анатолий Локоть открыл свой секрет, обратившись к ребятишкам, приехавшим на праздник из Беловодского района Лаганской Народной Республики. Он поздравил гостей города с наступающим праздником.

Градоначальник добавил, что у него есть все, что должно быть у зимнего волшебника – рукавицы, красная шапка.

Ранее сообщалось, что Деды Морозы со всей страны съехались в Новосибирск 22 декабря.

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