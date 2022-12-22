Заельцовский бор в Новосибирске станет охраняемой природной территорией

Парк Заельцовский бор в Новосибирской области может стать особо охраняемой природной территорией. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Парк Заельцовский бор в Новосибирской области может стать особо охраняемой природной территорией. Решение об этом будет приниматься в следующем году.

— Работа по созданию новых особо охраняемых природных территорий не прекращается, на сегодня в активной работе у регионального минприроды два объекта — лесной парк «Заельцовский бор» и лесоболотный комплекс «Сказочный» в Советском районе Новосибирска. Принятие проекта Постановления о создании особо охраняемой природной территории регионального значения — лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области планируется в первом квартале 2023 года, — сообщили в правительстве.

В этом году статус особо охраняемой природной зоны получил Караканский бор. А статус особо охраняемой территории местного значения — лесопарк имени Ираклия Ивановича Синягина в Краснообске.

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