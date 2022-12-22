Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2022 году стоила 50 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2022 году стоила 50 миллионов рублей. Об этом рассказала руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— Ее площадь — 266 квадратных метров. Ее стоимость — 50 миллионов рублей. Еще одна квартира аналогичной площади была куплена за 48 миллионов рублей. Обе квартиры находятся в Советском районе, — сообщила Светлана Ряузова на пресс-конференции 22 декабря.

Она также отметила, что в этом году в Новосибирской области выросла средняя стоимость квадратного метра жилья. В 2022 году она составила 62 тысячи рублей. Для сравнения — в 2021 году цена достигала 56 тысяч рублей.

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