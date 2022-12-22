Пресс-подборщик задушил рабочего в Новосибирской области

Одежда работника попала во внутрь вращающихся механизмов машины и задушила мужчину.
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
В Новосибирской области пресс-подборщик задушил рабочего. Обвинение по статье 143 УК РФ за нарушение требований охраны труда предъявили директору сельхозорганизации. Тот допустил мужчину к работе без обучения, кроме того, у погибшего не было прав на управление сельхозтехникой.
— При выполнении работ по ремонту пресс-подборщика сена, одежда работника попала во внутрь вращающихся механизмов машины, и в результате сдавливания органов шеи одеждой, закрученной вокруг нее, наступила смерть гражданина, — рассказали в региональной прокуратуре.
Дело уже направили в суд. Директору сельхозорганизации грозит лишение свободы до 4 лет.
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