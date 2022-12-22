На Крещение ударят морозы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крещенские морозы — по народной примете они ударяют во второй половине января, когда верующие отмечают православный праздник. Будет ли резкое похолодание и в этот раз? Синоптики делятся предварительными прогнозами.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области во второй декаде января погода будет непостоянной.

— Ночью ожидаются «температурные качели» от -9…-14 до -19…-24 градусов, а днем — от -3…-8 до -14…-19. К началу 20-х чисел января ночью могут быть морозы -27…-32 градусов, днем тоже будет не теплее, -20…-25 градусов в среднем., — сообщили синоптики КП-Новосибирск в Западно-Сибирском УГМС. Вырастут и сугробы: именно в дни с 10 по 20 января выпадет больше всего снега за весь месяц.

Предварительные прогнозы на конкретный день 19 января дают погодные сервисы. Gismeteo обещает ночью -8 градусов, днем -2 и сильный снегопад. Комфортные температуры обещает также сайт «Ну и погода»: по его данным, днем 19 января будет -4 градуса, а ночью -9.

«Яндекс.Погода», в свою очередь, прогнозирует холода покрепче: около -19 градусов днем и -20 градусов ночью. Желающие искупаться в проруби могут попасть под снегопад и ветер около 6 метров в секунду.

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