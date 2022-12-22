Главный «алкоголик» животного царства: в Новосибирском зоопарке рассказали о ловких зверьках-тупайях

Тупайи могут выпить дозу спиртного равную трем литрам пива и не опьянеть. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке рассказали о необычном зверьке, живущем в азиатских джунглях – тупайе. Особенность небольшого млекопитающего, напоминающего белку, в его пристрастии к алкоголю.

— Дело в том, что тупайи питаются не только насекомыми, мелкими животными и плодами тропических деревьев, но и, как выяснили ученые, нектаром бертамовой пальмы (Eugeissona tristis), в котором содержится почти 4% спирта. Обычно алкогольный нектар выделяют цветочные бутоны в течение примерно полутора месяцев, пока не созреет пыльца. В отличие от большинства пальмовых деревьев, Eugeissona tristis цветет почти круглый год, так что тупайю вполне можно назвать «хроническим алкоголиком», — рассказали в зоопарке.

Тупайя может выпить дозу спиртного равную трем литрам пива и не демонстрировать при этом признаком опьянения. Все дело в том, что организм зверька способен расщеплять алкоголь гораздо эффективнее, чем человеческий. Поэтому тупайи не теряют координацию, не страдают похмельем, а также никогда не заболевают болезнями вызванными регулярными употреблениями спиртного. Каким же образом этим животным удается так хорошо перерабатывают алкоголь, для ученых пока остается загадкой.

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