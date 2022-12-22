Сотрудники новосибирского Музея смерти повторили зажигательный танец Уэнсдэй Аддамс

Сотрудники новосибирского Музея смерти исполнили знаменитый танец Уэнсдэй. Фото: стоп-кадры.

Директор и экскурсовод новосибирского Музея смерти сняли видео с пародией на популярный танец, который завирусился в TikTok. Этот номер придумала актриса Дженна Ортега, сыгравшая роль Уэнсдэй в одноименном сериале от Netflix про мрачную семейку Аддамс.

Экскурсовод зажгла на видео. Фото: стоп-кадры.

– Мир фанатеет от танца бесподобно мрачной Уэнсдэй Аддамс. Он настолько зажигателен, что в танец пустились наша экскурсовод Евгения Юдина и даже директор Татьяна Якушина! – рассказали в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

В съемках поучаствовала даже директор музея Татьяна Якушина. Фото: стоп-кадры.

Как сообщила КП-Новосибирск сотрудница Музея смерти Юлия Мирамистинова, в честь популярного сериала в заведении запустили акцию, которая продлится до 8 января. Если посетитель придет в костюме Уэнсдэй до конца новогодних праздников, то получит небольшой сувенир.

Гости, которые решатся прийти в косплее, получат подарок из сувенирной лавки по усмотрению экскурсовода: магнит, мыло, блокнот или другие символические призы. После Нового года музей начинает работу уже со 2 января.

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