«Я жрать хочу»: в Новосибирской области мужчина влез в чужой дом и украл из холодильника свеклу

В рабочем поселке Краснозерское мужчина влез в чужой дом, чтобы найти еду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В рабочем поселке Краснозерское мужчина влез в чужой дом, чтобы найти еду. Инцидент произошел 6 июня 2022 года: в доме № 1 на улице Комсомольской.

Мужчина нашел на улице нож, убрал в карман, вломился в чужой дом и сразу бросился к холодильнику. Владелица дома услышала шум, вышла на кухню и спросила, кто он и что здесь делает.

— В этот момент подсудимый, из надетой на нем олимпийки достал нож, приставил его к животу потерпевшей и сказал «Я жрать хочу». А потом, сказав «Попробуй рыпнись, я тебе горло перережу», открыл дверцу холодильника, нащупал в пакете половину корнеплода свеклы, но подумал, что колбаса, взял в руки и сбежал с места преступления, — сообщили в Краснозерском районном суде.

На суде мужчина признал свою вину частично, пояснив, что зашел в дом, чтобы попросить воды.

Суд приговорил мужчину к 3, 6 годам колонии строгого режима за разбой.

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