В Новосибирске в День спасателя 27 декабря ограничат парковку на площади Ленина

Ограничение на парковку будет действовать с 6 утра и до окончания мероприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 27 декабря в День спасателя ограничат парковку на площади Ленина возле дома №25 по Красному проспекту. Ограничение будет действовать с 6 утра и до окончания мероприятия.

— С 7 до 10 часов утра на площади Ленина в честь Дня спасателя состоится торжественный развод дежурных смен аварийно-спасательных и пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Новосибирской области, — рассказали в мэрии.

Департаменту транспорта поручили разработать и организовать движение транспорта на время проведения мероприятия, установить противотаранные устройства, бетонные блоки и турникеты.

Проконтролируют соблюдение временного ограничения парковки сотрудники ДПС, они же обеспечат безопасность дорожного движения на время проведения мероприятия.

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