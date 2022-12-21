Пони аппалуза из новосибирского зоопарка передали на Алтай

На Алтай отправился полугодовалый самец пони. Фото: ВОРОНОЙ Руслан
Новосибирский зоопарк отправил в село Власиха Алтайского края полугодовалого самца пони породы аппалуза. Об этом сообщили региональный Россельхознадзор.
— В декабре оформили согласование внутрироссийского маршрута автомобильной перевозки пони. Учитывая, что подобные перемещения животных и птиц по территории РФ осуществляются в соответствии с условиями регионализации, перед согласованием специалисты ведомства внимательно изучили сведения о питомце из заявления, ранее поступившего от Новосибирского зоопарка, — рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Пони аппалуза — породы чубарых лошадей, главной примечательной особенностью которых является пятнистая масть.
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