Новосибирская область получила 167 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами

Технику поставили в регион по нацпроекту: Фото: Минприроды НСО

Новосибирская область получила 167 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники в рамках нацпроекта.

— Вся техника предназначена для использования при тушении лесных пожаров и проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению. В общей сложности на оснащение специализированных учреждений региона направлено более 124 миллиона рублей. План на 2022 год выполнен в полном объеме, — рассказал замминистра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Среди 167 единиц техники, которую Минприроды передало в учреждения, есть колесные и гусеничные трактора, седельный тягач с полуприцепом, воздуходувки — опрыскиватели, пожарные резервуары для воды, противопожарные ранцы, культиваторы лесные бороздные, мульчеры, бороны и плуги.

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