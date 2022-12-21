Треть работающих жителей Новосибирской области попросили у Деда Мороза повышения зарплаты

Работающие новосибирцы больше всего хотят повышения зарплаты в качестве подарка на Новый год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Треть всех работников Новосибирской области попросили бы у Деда Мороза повышения зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

В качестве карьерного подарка 33 % новосибирцев захотели повышение зарплаты, а 24 % – новую профессию. Чаще всего люди в этой категории отвечали, что мечтают приобрести новые знания в IT-сфере.

Меньше всего работающие новосибирцы хотели бы получить в подарок признание в нынешней профессии и повышение в должности.

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