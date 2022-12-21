Из новосибирских аптек пропал детский «Нурофен»

Детский «Нурофен» в сиропе остался всего в нескольких аптеках города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С полок новосибирских аптек пропал детский «Нурофен» в сиропе. В какую не зайдешь, ответ у фармацевтов один, — «Нурофена» нет. Причем, не все точно могут сказать, когда препарат появится вновь и появится ли вообще.

— Детского нурофена в сиропе нигде нет, потому что его выпускают в Великобритании. Его прекратили поставлять в Россию, в России его не производят, — пояснили КП-Новосибирск в одной из аптек города.

Препарат закончился не во всех аптеках. Судя по данным сервиса Lekvapteke, то по городу есть несколько точек, где сироп еще можно купить. Такими стали две аптеки в Кировском районе и по одной в Заельцовском, Советском, Ленинском и Первомайском.

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