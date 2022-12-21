Наркоман, взявший в заложницы 16-летнюю школьницу, ответит в суде в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области будут судить жителя Коченевского района. Его обвиняют в том, что он взял в заложники свою экс-сожительницу и ее 16-летнюю дочь. А также в том, что хранил наркотики. Подробности раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что ночью в августе 2022 года 26-летний обвиняемый находился в доме вместе со своей 41-летней гражданской женой и ее детьми 12-ти и 16-тилет. Он пребывал в состоянии наркотического опьянения. Во время незначительной ссоры мужчина захватил в заложники свою сожительницу. Стал ее удерживать, приставив к шее нож. Он требовал вызвать полицейских, чтобы те прекратили в отношении него преследование и сняли с него уголовную ответственность. В противном случае грозился убить женщину. Когда злоумышленник отвлекся, женщине удалось вырваться. Но тот не успокоился. Он захватил 16-летнюю дочь женщины и приставил нож к шее девочки, грозился ее убить, – рассказали в Следственном комитете. – Полицейские, прибывшие на место, отвлекли агрессора. Сотрудники Росгвардии скрутили его.

В прокуратуре Новосибирской области добавили, что произошло преступление 7 августа. Наркоман все же порезал девочку в присутствии ее матери. Он нанес один удар в область груди девочки. Однако та оказала ему активное сопротивление. Защитилась от ножа рукой. Девочку освободили. Врачи оказали ей помощь. Мать и брат подростка не пострадали.

Уголовное дело направят в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber