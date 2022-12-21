14 случаев кори зарегистрировали врачи в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области зафиксирована неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В связи с чем главный санитарный врач НСО Александр Щербатов подписал приказ о массовой вакцинации от опасного заболевания.
– В ноябре-декабре зарегистрировали 14 случаев кори. Преимущественно болеют непривитые взрослые лица. Связано заражение с посещением торговых предприятий (рынков, торговых центров), отмечается семейная очаговость, – говорится в приказе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
В связи с ростом числа заболевших Роспотребнадзор постановил региональному Минздраву в период с 16 декабря по 1 января 2022 года провести подчищающую иммунизацию против кори сотрудников торговых точек, образовательных и медицинских организаций, а также мигрантов, которые от кори не привиты.
В Роспотребнадзоре напомнили, что протекает корь тяжело. Вызывает осложнения: отит, ларингит, пневмония, стоматит и прочие. При этом корь очень заразна.
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