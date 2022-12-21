«День отработала бесплатно»: пассажирка расплатилась с кондуктором 2 тысячами рублей из банка приколов

В Новосибирске кондуктор отдала мошеннице почти 2 тысячи рублей. Фото: предоставлены Евгением Матвеичевым.

В Новосибирске пассажирка автобуса № 14 расплатилась с кондуктором 2 тысячами «дублей». Инцидент произошел вечером 20 декабря на Затулинском жилмассиве. Об этом КП-Новосибирск рассказал сын кондуктора Евгений Матвеичев.

Из-за усталости работница не заметила подделки и дала мошеннице сдачу – 1974 настоящих рубля.

– Кондуктор в день получает примерно 2 – 2,5 тысячи рублей в зависимости от маршрута. Моя мама встает в 4 утра и проводит по 16 часов в день на ногах. Можно сказать, что она просто весь день отработала бесплатно, – поделился с КП-Новосибирск Евгений Матвеичев.

Про пассажира, который подсунул ей фальшивку, кондуктор почти ничего не помнит. По ее словам, это была женщина примерно 30 лет, она зашла на площади Кирова, а вышла на остановке Зорге. Вычислить среди остальных пассажиров мошенницу было легко, потому что за проезд редко платят такими крупными купюрами.

Однако заявление в полицию писать не стали. Как объяснил Евгений, в автобусе нет камер, а его мама плохо помнит, как выглядела злоумышленница. Семья не видит смысла обращаться за помощью к правоохранителям, но просит кондукторов быть внимательнее.

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