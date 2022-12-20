Палеонтологи привезли в Новосибирске скелеты девяти звероящеров

В Новосибирск палеонтологи привезли скелеты девяти древних звероящеров. Фото: museum_for_people

В Новосибирск палеонтологи привезли скелеты девяти древних звероящеров. Их выставят в Музее природы.

— На выставке представлены слепки интереснейших находок из Палеонтологического института РАН, среди которых девять скелетов хищных и травоядных динозавров, а также нелетающей гигантской птицы гасторниса. Самый крупный экспонат — скелет хищного тарбозавра, высотой три метра и более шести метров в длину, — сообщается на сайте Краеведческого музея.

Стоимость билетов — 350 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров — 250 рублей. Откроется выставка 21 декабря в пять вечера.

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