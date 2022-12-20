Ну дай вкусняшку! Манул Снежинка, выпрашивающая лакомства, попала на видео

Снежинка выпрашивает угощение у кипера. Фото: Кадр из видео

Фотограф Роман Паулов сумел поймать в кадр забавный момент с манулом по имени Снежинка из Новосибирского зоопарка.

Кошечка, увидевшая кипера, радостно бросилась ему на встречу. Ведь она знает, что «гость» пришел в ее вольер с угощением. Покрутившись немного волчком у ног работника зоопарка, Снежинка получает заветное лакомство.

Напомним, такое необычное имя малышка-манул получила в честь символа Новогодней столицы, которой Новосибирск стал в 2023 году.

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