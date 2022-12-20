Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья20 декабря 2022 18:37

Ну дай вкусняшку! Манул Снежинка, выпрашивающая лакомства, попала на видео

Новосибирец заснял на видео манула Снежинку, выпрашивающую лакомство у кипера
Галина СИМОНОВА
Снежинка выпрашивает угощение у кипера. Фото: Кадр из видео

Снежинка выпрашивает угощение у кипера. Фото: Кадр из видео

Фотограф Роман Паулов сумел поймать в кадр забавный момент с манулом по имени Снежинка из Новосибирского зоопарка.

Кошечка, увидевшая кипера, радостно бросилась ему на встречу. Ведь она знает, что «гость» пришел в ее вольер с угощением. Покрутившись немного волчком у ног работника зоопарка, Снежинка получает заветное лакомство.

Напомним, такое необычное имя малышка-манул получила в честь символа Новогодней столицы, которой Новосибирск стал в 2023 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер