Новосибирский студент выиграл миллион во Всероссийском конкурсе «Твой ход»

Александр Шец получил миллион за проект «Погружение: развитие коммуникации слышащих с глухими и слабослышащими людьми». Фото: пресс-служба НГТУ

Глухой студент Института социальных технологий НГТУ Александр Шец получил миллион рублей за победу во Всероссийском конкурсе «Твой ход». Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ.

— Я сделал «Свой ход», а кто говорит, что глухие не смогут, тот ошибается! Глухие могут все! Самое главное — делать и верить. На форуме я успел пообщаться с экспертами, увидел единомышленников, таких же студентов, как и я. Это было очень масштабно, я приобрел новых друзей, с которыми смог поделиться своим проектом, это очень ценно!» — поделился впечатлениями Александр Шец.

За проект «Погружение: развитие коммуникации слышащих с глухими и слабослышащими людьми» Александр получил не только миллион рублей, а также грант на 250 тысяч рублей от Росмолодежи. Теперь парень сможет реализовать мероприятия своего проекта и заняться обучением слышащих общению с глухими.

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