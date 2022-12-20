«Пассажиры молились и прощались с жизнью»: СК не нашел виновных в аварийной посадке обледеневшего самолета Магадан - Новосибирск

В обледенении самолета оказалась виновата погода, а не действия служб аэропорта или экипажа. Фото: Восточный МСУТ СК России

Следственный комитет не нашел виновных в аварийной посадке обледеневшего самолета Магадан-Новосибирск и закрыл уголовное дело. Напомним, что произошел инцидент в декабре прошлого года. Из-за обледенения у самолета отказала вся электроника. Многотонная махина, на борту которой было более 200 человек, стала неуправляемой. Как потом рассказывали очевидцы, самолет то подбрасывало, то опускало и трясло в разные стороны.

— Сначала мы подумали, что борт трясет из-за погодных условий, — поделился один из пассажиров Андрей Никитин. — Однако о том, что ситуация нестандартная поняли по поведению стюардесс. По громкой связи они, как обычно, объявляли информацию, а потом резко осеклись, затихли… И без того напряженную тишину сопровождали резкие «провалы» самолета и взлеты. Было жутко страшно. Все пассажиры оцепенели и вжались в кресла, но никто не позволил себе истерики. Думаю, это связано с тем, что в салоне было много мужчин, да и сами магаданцы люди суровые.

Пилоты пытались вернуть контроль над самолетом около двух часов, когда это удалось, они решили сесть в аэропорту Иркутска. До Новосибирска самолет бы не дотянул, а в Магадан решили не возвращаться. В итоге борт удалось удачно посадить, никто не пострадал.

После проверки СК было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ее рамках следователи оценили действия экипажа и служб аэропорта, провели экспертизу противообледенительной жидкости. Однако оказалось, что виноваты были погодные условия, а им обвинение не предъявишь.

— Следственными органами принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщила КП-Новосибирск официальный представитель Восточного МСУТ СК России Екатерина Петрушина.

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