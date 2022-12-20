«Она пыталась его увести с рельс»: в городе Обь поезд насмерть сбил мужа и жену

В городе Обь в Новосибирской области поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В городе Обь в Новосибирской области поезд насмерть сбил 40-летнего мужчину и 34-летнюю женщину. Погибшие были мужем и женой. Трагедия случилась в ночь на вторник, 20 декабря.
— Насколько нам известно, она его пыталась увести с рельс, и в этот момент их обоих сбил поезд, — рассказали КП-Новосибирск знакомые погибших.
Ранее родственники погибшей пары рассказали КП-Новосибирск, что в тот вечер они отправились забрать с дачи гирлянду на елку.
У супругов остался сын. Опеку над мальчиком, оставшимся сиротой, планируют взять родственники.
В Восточном МСУТ СК России КП-Новосибирск пояснили, что сейчас по данному факту проводится проверка.
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