В Новосибирске задержали руководителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске задержали руководителя лофт-парка «Подземка» Александра Гинтера. Об этом сообщил в соцсетях арт-директор пространства Платон Гудков.

— Примерно в 15:55 подъехал серебристый седан lada vesta, из которого вышли два человека в штатском и двое в форме. В течение одного часа они находились на территории «Подземки», после чего поинтересовались, кто является Александром Гинтером и произвели его задержание, — рассказал Гудков в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В самом лофт-парке на звонок КП-Новосибирск ответили, но сообщили, что никого из руководства сейчас нет на месте. В ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать случившееся не смогли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер