Число жалоб на черных похоронщиков в 2 раза увеличилось в Новосибирске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске вдвое выросло число жалоб на черных ритуальщиков. В основном они поступают на агентов, которые приезжают одновременно с медиками и полицейскими. Такие сотрудники предлагают договор по завышенным ценам. Подобные агенты не устроены ни в одной из официальных ритуальных компаний, которые зарегистрированы в Новосибирске. Жалобы на черных похоронщиков в городе были всегда, однако в ноябре и декабре 2022 года их количество сильно взлетело.

— Если летом и в начале осени подобные жалобы поступали 3-4 раза в неделю, то в ноябре и декабре их резко стало больше: порядка 20 в неделю, — пишет Infopro54 со ссылкой на МУП «Похоронный дом ИМИ».

Директор компании Сергей Бондаренко уверен, рост таких жалоб связан с недобросовестной конкуренцией. Такими методами черные ритуальщики отвоевывают часть рынка, прикрываясь известным горожанам брендом.

В МУП «Похоронный дом ИММИ» посоветовали тем, кто столкнулся с такими агентами, сообщать о них по телефону ритуальной справочной службы: 063. Звонки принимают круглосуточно.

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