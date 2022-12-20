В Новосибирске в частном секторе заметили сбежавшую лошадь, разгуливающую посреди проезжей части. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске в частном секторе посреди проезжей части заметили лошадь. Она гуляла по дороге утром 20 декабря. Очевидцы сфотографировали животное и опубликовали снимки в соцсети.

– В частном секторе на улице Волочаевской у кого-то из местных жителей отвязалась лошадь, которая бродит по улице, – написали в паблике «АСТ-54».

По словам очевидцев, лошадка, бредущая по дороге, спровоцировала транспортный коллапс. Машины встали в пробку, чтобы не сбить одинокое животное. Куда на отправилась, пока не ясно. Хозяева активно ищут животное.

– До сих пор не нашли. Отслеживаем в соцсетях, где ее видели, выезжаем на поиски. Ушла лошадь в районе сада Дзержинского, – рассказала КП-Новосибирск хозяйка лошадки.

Если вы видели животное, сообщите по номеру Екатерины: 89139176560.

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