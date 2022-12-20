Ксения Собчак высказалась о новости 16-летней давности про сожжение её чучела в Новосибирске

Ксения Собчак высказалась о новости про сожжение ее чучела в Новосибирске.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Журналист и телеведущая Ксения Собчак отреагировала на новость о том, что новосибирцы сожгли ее чучело. Пост опубликовали в Telegram-канале «Уральские франки».
Такая акция действительно прошла в 2006 году в знак протеста из-за телепередач «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде». В социальной сети «ВКонтакте» до сих пор существует группа, посвященная этому событию.
– Скажите кто-то этим прекрасным людям, что обе эти программы со мной показывали 15 лет назад, – заметила Ксения Собчак в своем Telegram-канале, сделав репост записи.
Сообщение вызвало бурный ажиотаж, на что администратор юмористического канала напомнил, что портал публикует реальные новости из прошлого.
– Единственный раз я не прописал год с полной уверенностью, что все уже привыкли, но, по странному стечению обстоятельств, мы как-то попали к СММ-щику Ксении Анатольевны, – высказался основатель канала.
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