«У нас как в пещере: все во льду и тумане»: новосибирцы пожаловались на обледеневший из-за коммунальной аварии подъезд

Жители дома жалуются на обледеневший подъезд. Фото: "АСТ-54"

Жители дома на улице Титова, 16 в Новосибирске жалуются на обледеневший из-за коммунальной аварии подъезд. По словам людей, такое положение дел не меняется уже больше месяца.

— Более месяца мы просим устранить аварию в подвале, собственно, из-за чего весь пар поднимается по подъезду вверх, но это бесполезно. В коммунальной службе отвечают, что «авария устранена». Вот только непонятно, в каком месте она устранена? Куда мы только не звонили… То они не уполномочены, то всё устранено, есть ещё вариант — это невозможность дозвониться: включается автоответчик и вызов сбрасывается, — рассказали жители дома в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Как итог: домофон не работает — замёрз. Первый этаж, как пещера, весь во льдах и тумане, на всех этажах плесень растёт, краска со стен слезла, на полах лужи, в почтовых ящиках вода. А пар как валил с подвала, так и валит.

Такое положение дел не меняется уже более месяца. Фото: "АСТ-54"

При этом, по словам новосибирцев, страдают и жилые квартиры. В них из-за аварии повышенная влажность, из-за чего постоянно запотевают окна, а на подоконниках скапливается вода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер