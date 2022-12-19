Мусорные полигоны в Пашино и Барабинске под Новосибирском начнут ликвидировать в 2023 году

Полигоны планируют убрать за два года. Фото: Минприроды НСО

Под Новосибирском ликвидируют два мусорных полигона, которые находятся в Пашино и Барабинске. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

— В настоящее время заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. Также планируется рекультивация земельных участков, на которых они расположены. Работы запланированы с апреля 2023 года по декабрь 2024 года, — рассказали в Минприроды по Новосибирской области.

Ранее мэра Анатолий Локоть сообщал, что на рекультивацию Пашинского полигона, площадь которого составляет более 10 гектар, потратят 219 миллионов рублей.

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