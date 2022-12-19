Вандалы разгромили электрощиток в подземном переходе в Оби под Новосибирском

Вандалы сорвали замок с электрощитка и выключили автоматы. Фото: ТУАД по НСО

Вандалы разгромили электрощиток в подземном пешеходном переходе в городе Обь под Новосибирском. Они вырвали замки и выключили автоматы. По сообщению ТУАД, за последние 10 дней хулиганы проделали это уже в седьмой раз.

— До этого в подземном пешеходном переходе неизвестные сломали перила и разбросали мусор, оторвали алюминиевый профиль со ступенек надземного пешеходного перехода, разбили электрические щиты, погнули дверцы, вырвали кабель. Несколько раз в неделю подрядчики закрашивают надписи нецензурного содержания на стенах переходов, — рассказали в региональном ТУАД.

В управление добавили, что по каждому из случаев написаны заявления, и правоохранители уже начали проверку.

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