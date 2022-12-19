«Месяц не ходила в школу»: в Новосибирске 10-летняя девочка сбежала из дома от опекунов

В Новосибирске 10-летняя девочка сбежала из дома от опекунов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске 10-летняя девочка сбежала из дома от опекунов. Вместе с подругой они несколько дней скитались по улицам, пока их не нашли полицейские. Обеих девочек, живших с опекунами, доставили в соцреабилитационный центр «Снегири». К делу подключилась детский омбудсмен по Новосибирской области Надежда Болтенко.
— Оказалось, что с октября месяца 10-летняя опекаемая не посещает школу, и никто не забил тревогу! Конфликт с опекуном настолько острый, что ребёнок просит остаться жить в реабилитационном центре. Старшая девочка мечтала получить профессию парикмахера, а её отправили учиться на повара — это невнимание к интересам ребёнка и послужило причиной самовольных уходов, — написала в своем телеграм-канале Надежда Болтенко.
Теперь, для детей первым делом возобновят обучение. Детский обмудсмен возьмет их под личный патронаж.
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