«Пошел за лекарствами»: мужчина замерз насмерть в лесу около лыжной базы под Бердском

В лесу под Бердском нашли тело насмерть замерзшего мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В лесу под Бердском нашли тело насмерть замерзшего мужчины. Его обнаружили лыжники расположенной недалеко базы «Метелица». Как выяснилось позже, им оказался заблудившийся накануне 38-летний местный житель.

— К нам поступило сообщение с лыжной базы «Метелица» о том, что был обнаружен труп замерзшего мужчины. По просьбе полиции мы выехали для транспортировки тела, которое, впоследствии, передали сотрудникам полиции, — пояснил КП-Новосибирск начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС Николай Ярманов.

Мать пропавшего мужчины обращалась к поисковикам накануне, сообщив, что ее сын ушел за лекарством в Академгородок и заблудился. Однако, в полицию женщина не обратилась, в связи с чем поиски начаты не были.

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