Жительница Новосибирска пожаловалась на аптеку, где ей пытались продать тонометр без главной детали

В упаковке не оказалось тонометра. Фото: "Flamp"

Конфуз произошел в одной из новосибирских аптек. Женщина заказала тонометр, а когда забрала заказ, обнаружила, что в нем нет главной детали – аппарата.

- Он стоил 2884 рубля. Продавец вынесла коробочку с манжетой. Я спросила: «А где сам аппарат и адаптер?». Продавщица ответила, что это и есть мой заказ за 2884 рубля. Я возмутилась: «Это что, одна манжета стоит столько? Да ей цена всего 500 рублей! Где мой тонометр?», - пожаловалась покупательница на сайте Flamp.

Позже выяснилось, что с заказом в аптеке что-то напутали. Тонометр женщине так и не выдали.

Руководство аптеки оперативно отреагировало на жалобу.

- Информация передана ответственному специалисту. По Вашему отзыву будет проведена проверка, - написали сотрудники.

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