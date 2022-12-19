Беспредел на 40 тысяч: трое пьяных сибирячек утроили драку в пивном магазине

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

16.12.2022 г. в 11:56 в алкомаркете на ул. Плахотного бойцы ГБР-73 ГВАРДИИ задержали двух грабителей. Один мужчина отвлекал внимание продавцов, а второй тем временем пытался украсть две бутылки водки общей стоимостью около 800 рублей. Оба задержанных были переданы гвардейцами сотрудникам полиции.

16 декабря ночью три молодых женщины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, нанесли несколько визитов в пивной магазин, расположенный на ул. Б. Богаткова. Придя туда в 02:12 они устроили драку с продавцом и повредили кассовый аппарат, после чего скрылись. Вернувшись примерно через час, они продолжили скандал, за который в 03:37 были выведены бойцами ГБР на улицу. В 06:12 хулиганки явились в магазин вновь и, продолжив нарушать общественный порядок, были задержаны и переданы полицейским. Сумма причиненного хулиганством ущерба на момент задержания уже приближалась к 40 тысячам рублей. Известно, что одна из задержанных является сожительницей продавца магазина. Вероятно, таким способом девушка выясняла отношения с любимым человеком.

16.12.2022 г. в 16:03 в дежурную часть АБ ГВАРДИЯ сигнал тревоги поступил из магазина «Пятёрочка», расположенного на ул. Шукшина. Прибывшим на вызов бойцам ГБР в магазине рассказали, что некий молодой человек похитил полную корзину продуктов и выбежал с ней на улицу. В погоню за ним бросился один из работников магазина, и гвардейцы поспешили ему на помощь. Обнаруженный достаточно далеко от места происшествия, тот сообщил, что разбойник угрожал ему ножом, после чего заскочил в ожидавшее его на улице Твардовского такси. Не дав машине отъехать, гвардейцы задержали преступника, изъяли у него нож, и передали полиции. А вот украденную корзину пришлось искать – преступник выбросил её во время погони, опасаясь поимки. В корзине было несколько пакетов и банок растворимого кофе на сумму 2 978 рублей.