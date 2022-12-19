«Вставную челюсть с собой не взяла»: в Новосибирске ищут 57-летнюю беззубую женщину

В Новосибирске ищут 57-летнюю беззубую женщину. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО» .

В Железнодорожном районе Новосибирска пропала Гаас Галина Витальевна. О местонахождении 57-летней женщины неизвестно с 10 декабря.

– В день пропажи родные проснулись и поняли, что женщины дома нет. Ранее она не пропадала. Относится к категории верующих людей, регулярно посещает храмы. Родные обратили внимание, что, уйдя из дома, женщина не взяла вставную челюсть. Больницы мы уже проверили. Похожего человека у них нет. Распространяем ориентировку в Сети, – сообщила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы светлые, окрашенные, голубые глаза.

Особая примета – полностью отсутствуют зубы.

Была одета в темно-серую удлиненную куртку с капюшоном и черные сапоги.

Если вам известно, где находится Галина Витальевна, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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