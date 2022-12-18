У птицы красивый окрас. Фото: телеграм-канал "Экспедиционные картинки"

Новосибирский орнитолог сфотографировала в Турции красивую краснокрылую птицу . Елена Шнайдер рассказала об этом в своем телеграм-канале.

- Сегодня я наконец-то встретила птицу, которую мечтала увидеть уже 10 лет - краснокрылого стенолаза! Вот она - птица моей мечты! Эта птица, как поползень - умеет ходить по вертикальным поверхностям. Но поползень ходит по деревьям, а стенолаз - по отвесным скалам, - пишет Елена в своем канале.

Стенолаза женщина увидела в древнем некрополе деревни Дара, которая находится в Восточной Турции у самой границы с Сирией.

Почему птицу называют краснокрылой понятно без слов. На ее крыльях красные перья плавно переходят в черные

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