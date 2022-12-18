В Telegram появились стикеры со снежинкой от новосибирской мэрии

Стикерпак доступен всем. Фото: #ЯСнежинка2023

В Новосибирске в телеграм появились стикеры с новогодней Снежинкой. Она – символ Новогодней столицы России в 2023 году. В стикерпаке 18 стикеров, а так же анонсы мероприятий.

- Эти стикеры разработаны в поддержку проекта интерактивной снежинки, - рассказывала ранее КП-Новосибирск Анна Терешкова, вице-мэр города.

10 декабря дом Снежинки открылся на Михайловской набережной. Любой желающий может прийти и создать свою интерактивную снежинку.

Стикеры уже доступны в приложении. Каждый может их скачать и разослать друзьям.

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