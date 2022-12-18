Женщины схватились за ножи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области полицейские задержали двух женщин, напавших на своих сожителей. Первый случай произошел в Тогучинском районе. Пара пила и в ходе ссоры женщина схватилась за нож. Она ударила сожителя им в грудь.
Второе ЧП произошло в городе Чулым.
- Они пили и в ходе ссоры женщина ударила своего сожителя ножом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области .
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Жительнице Чулыма избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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