Женщины схватились за ножи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области полицейские задержали двух женщин, напавших на своих сожителей. Первый случай произошел в Тогучинском районе. Пара пила и в ходе ссоры женщина схватилась за нож. Она ударила сожителя им в грудь.

Второе ЧП произошло в городе Чулым.

- Они пили и в ходе ссоры женщина ударила своего сожителя ножом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области .

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Жительнице Чулыма избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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