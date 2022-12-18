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НовостиОбщество18 декабря 2022 6:14

В Новосибирске самую дорогую квартиру на Красном проспекте продают за 26,5 миллионов рублей

В ней сделан дизайнерский ремонт
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В квартире дизайнерский ремонт. Фото: novosibirsk.n1.ru

В квартире дизайнерский ремонт. Фото: novosibirsk.n1.ru

В Новосибирске найдена самая дорогая квартира на Красном проспекте. Ее продают за 26,5 миллионов рублей.

- В квартире свежий ремонт, выполненный по дизайн проекту. Планировка на две стороны, - написано на сайте продажи недвижимости N1.

Квартира трехкомнатная. Ее общая площадь 82 квадратных метра. В квартире кухня объединена с гостиной, есть детская, спальня, хозяйский и гостевой туалет. Так же есть сауна из Алтайского кедра.

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