В Новосибирске самую дорогую квартиру на Красном проспекте продают за 26,5 миллионов рублей

В квартире дизайнерский ремонт. Фото: novosibirsk.n1.ru
В Новосибирске найдена самая дорогая квартира на Красном проспекте. Ее продают за 26,5 миллионов рублей.
- В квартире свежий ремонт, выполненный по дизайн проекту. Планировка на две стороны, - написано на сайте продажи недвижимости N1.
Квартира трехкомнатная. Ее общая площадь 82 квадратных метра. В квартире кухня объединена с гостиной, есть детская, спальня, хозяйский и гостевой туалет. Так же есть сауна из Алтайского кедра.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер