Сроки реализации проекта не названы.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Андрей Травников рассказал о перспективах продления Дзержинской линии метро в Новосибирске. В пятницу, 16 декабря, у него проходила большая пресс-конференция по итогам 2022 года.
Глава региона отметил, что сначала нужно завершить строительство станции метро «Спортивная» и нового ЛДС. После этого будут приниматься другие кардинальные решения касаемые подземного транспорта.
Напомним, что к концу 2023 года планируют разработать проектно-сметную документацию для строительство новых станций метро Дзержинской линии. Об этом говорил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер