Сроки реализации проекта не названы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Андрей Травников рассказал о перспективах продления Дзержинской линии метро в Новосибирске. В пятницу, 16 декабря, у него проходила большая пресс-конференция по итогам 2022 года.

Глава региона отметил, что сначала нужно завершить строительство станции метро «Спортивная» и нового ЛДС. После этого будут приниматься другие кардинальные решения касаемые подземного транспорта.

Напомним, что к концу 2023 года планируют разработать проектно-сметную документацию для строительство новых станций метро Дзержинской линии. Об этом говорил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

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