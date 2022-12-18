Команда КВН «Столик» из Новосибирской области показала сценку про чулымский стриптиз-клуб

Чулымцы дошли до полуфинала. Фото: скриншот из видео "КВН 2022 Высшая лига Первая 1/2" с официального канала КВН

Команда КВН «Столик» из города Чулыма Новосибирской области дошли до полуфинала. 17 декабря их выступление показывали на «Первом канале».

- Еще вчера мы крутили хвосты коровам, а сегодня в Москве. Здорово! – поприветствовали парни зрителей.

Одна из ярких сценок – о чулымском стриптиз-клубе. На сцене девушка танцевала русский народный танец. Когда она начала кружиться, то юбка поднялась и танцовщица показала нижнее белье.

- О, трусы, трусы, - в один голос закричали ребята.

До финала чулымцам добраться не удалось. По итогам выступлений команда набрала 12,6 балла. Этого было недостаточно, чтобы пройти дальше.

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