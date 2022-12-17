«Не голосуйте за племяшку»: новосибирцев предупредили о новом мошенничестве в Телеграме

Новосибирцев предупредили о новом виде мошенничества в Телеграме. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирцев предупредили о новом виде мошенничества в Телеграме. Людям стали приходить в мессендеже рассылки от знакомых с просьбой поучаствовать в голосовании. Но в региональном министерстве образования объяснили, что приходят такие письма со взломанных аккаунтов.

— В последние дни идёт массовая кибератака на аккаунты, каналы в «Телеграм», с захваченных аккаунтов массово рассылается ссылка с картинкой на детский конкурс и просьба проголосовать, — рассказали в областном минобре.

Если же вы все же перешли по ссылке или ввели свой номер телефона, срочно закройте все сессии и смените пароли.

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