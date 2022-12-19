Летела за тысячи километров: новосибирцы спасли кошку из Якутии, потерявшую лапу в батарее

Кошка лишилась лапы, застряв в батарее. Фото: Предоставлено зооветцентром "Ноев Ковчег"

Новосибирские ветеринары спасли жизнь кошке, которая потеряла лапу в батарее отопления. Инцидент случился в городе Мирный в Якутии. Хозяйка пушистой рассказала, ка это произошло.

- Заметив Рысюв в раскаленной батарее, я босиком выскочила на улицу за мужем, вместе мы попытались освободить лапу. Налила масла на батарею и потихоньку вытянула, перебинтовала. Мы стали искать ветклиники, звонили в Красноярск и в Ленск, но я не нашла ветеринаров. В частной ветклинике Мирного нас не приняли. Нас спасла городской ветеринар, в свой выходной вышла на смену и зашила кожу, оказала первую помощь. , – рассказала КП-Новосибирск сибирячка Лариса.- Однако для сложной операции в Мирном не было необходимого оборудования, и врач подсказала искать другую ветклинику.

Хозяева выяснили – Рыся провалилась лапой в батарею и застряла из-за большого веса. Операция не помогла, лапа оголилась до кости, и началось заражение. Женщина забила тревогу, обратилась в новосибирский ветцентр «Ноев Ковчег».

Кошка полетела самолетом за почти 2 тысячи километров, в аэропорту ее ждало зоотакси. Ветеринары попытались спасти лапу, но заражение угрожало жизни животного.

- При осмотре лапы сразу было видно, что ее не спасти. Травма была серьезная, и за счет отсутствия квалифицированной и своевременной помощи развился некроз не только мягких тканей, но и костей, так что пришлось убрать лапу до колена. Если бы обратились сразу, то лапу бы несомненно спасли, можно было бы сделать протез, – рассказал КП-Новосибирск хирург ветеринарной клиники «Ноев ковчег» Павел Ислямов. - Швы с пациента сняты уже по месту жительства, культёй кошка не интересуется, значит лапа не болит.

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