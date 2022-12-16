Первый этап Восточного обхода в Новосибирске могут сдать раньше срока

В Новосибирске могут раньше срока сдать первый этап Восточного обхода. Фото: ФКУ «Сибуправтодор»

В Новосибирске могут раньше срока сдать первый этап Восточного обхода. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников. При этом строительство Южного транзита было решено отложить.

— По контракту первый этап должен завершиться в 2024 году. Подрядчики сообщили, что могут сделать все даже к концу 2023 года. Принципиально решен вопрос по обеспечению финансирования этого объекта — первого и второго этапа. Перспектива есть и достаточно определенная, самое главное — финансирование заложено на три года, — отметил губернатор.

Глава региона отметил также, что по Южному транзиту уже был подготовлен конкурс на проектирование, однако позже его отменили.

Напомним, Восточный обход — дорога, которая должна будет связать три крупные трассы города, а также обеспечить выезд из Новосибирска. Кроме того, Восточный обход будет являться транзитом между центральной частью России и Дальневосточным регионом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber