В Новосибирске разбитые трамвайные пути восстановили после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске отремонтировали разбитые трамвайные пути возле стелы на площади Калинина. Произошло это после вмешательства прокуратуры.

– Было установлено, что на проезжей части в районе дома 179/2 по ул. Дуси Ковальчук есть серьезные дефекты в покрытии межрельсового пространства, – говорится в сообщении прокуратуры НСО, – из-за выявленных нарушений директору МКУ «ДЭУ 1» внесли представление.

После мер, принятых прокуратурой, ответственная организация провела необходимые работы. Рабочие восстановили дорожное полотно на площади Калинина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber