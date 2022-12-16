В Новосибирске разбитые трамвайные пути восстановили после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО.
В Новосибирске отремонтировали разбитые трамвайные пути возле стелы на площади Калинина. Произошло это после вмешательства прокуратуры.
– Было установлено, что на проезжей части в районе дома 179/2 по ул. Дуси Ковальчук есть серьезные дефекты в покрытии межрельсового пространства, – говорится в сообщении прокуратуры НСО, – из-за выявленных нарушений директору МКУ «ДЭУ 1» внесли представление.
После мер, принятых прокуратурой, ответственная организация провела необходимые работы. Рабочие восстановили дорожное полотно на площади Калинина.
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