Новосибирцы обсуждают енотовидную собаку, которую заметили рыбаки на льду. Фото: "Горсайт".

Новосибирцев позабавило видео с енотовидной собакой, появившееся в соцсетях. На кадрах видно, что животное вышло на лед к рыбакам. На кадрах зверек попытался стащить ледоруб. Многие решили, что снято видео в Новосибирской области. Корреспонденты «Горсайт» выяснили, что это не так.

Оказалось, что сняли животное в Ленинском районе Волгоградской области. По словам автора ролика, енотовидная собака вышла к ним на ерике Старая Ахтуба. Зверек прибежал, судя по всему, на запах рыбы. Рыбаки поделились с ним окуньком. Лесной гость с удовольствием принял и слопал угощение.

Автора видео возмутило, что кадры, которые он снял, воруют многие СМИ и паблики. Да еще и привирают с регионом.

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