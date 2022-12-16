Снегоболотоход полностью из российских деталей создали на Алтае

На Алтае сделали импортозамещаемый снегоболотоход. Фото: Минпромэнерго Алтайского края.
На Алтае собрали быстроходную плавающую машину высокой проходимости, которая сделана полностью из российских комплектующих. Об этом сообщает ЧС-ИНФО со ссылкой на министерство промышленности и энергетики Алтайского края.
Гусеничная машина предназначена для перевозки и различных грузов, например, метанола, по бездорожью. Она выносит температуру от – 45 до + 45.
Кроме того, салон обшит мягкой тканью, а в кузове есть складные сиденья. В машине может поместиться до 8 человек.
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