Мэрия Новосибирска объяснила нехватку водителей общественного транспорта

В мэрии Новосибирска рассказали, с чем связана нехватка водителей общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, с чем связана нехватка водителей общественного транспорта. Напомним, на невозможность уехать куда бы то ни было вечером жалуются жители отдаленных микрорайонов. Например, добраться вечером в центр города и обратно не могут жители района Пединститута, если они не имеют личного авто.

Через жилмассив Энергостроителей проходят автобусы № 13, 18, 31, 75 и маршрутные такси № 11, 14, 42, 45, 63. Но, как признаются сами жители, вечером водители часто проезжают остановки, не подбирая пассажиров. Хотя по расписанию ходить они должны с 5:30 до полуночи. В муниципалитете отмечают, что связана эта проблема с нехваткой водителей.

— Основной причиной сбоев в работе маршрутов является нехватка водителей, ввиду необходимости соблюдения закона о режимн труда и отдыха, запрещающего переработки водителей, что сказывается на выпуске подвижного состава на линию, особенно в вечернее время. Ситуация с дефицитом водителей наблюдается на всех пассажирских транспортных предприятиях, усугубившейся в период распространения коронавирусной инфекции в 2020-2021 годах, когда произошел их значительный отток из отрасли, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии.

В муниципалитете отметили, что с перевозчиками в этом направлении ведется работа. Если перевозчик нарушает обязательства по договору, он может быть расторгнут в одностороннем порядке. Однако, в мэрии отметили, что применяются такие санкции только в крайних случаях, чтобы не подобная мера не привела к ухудшению ситуации с транспортом.

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